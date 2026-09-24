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Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593)

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Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 1
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 2
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 3
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 4
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 5
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 6
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 7
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 8
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 9
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 10
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 1
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 2
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 3
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 4
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 5
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 6
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 7
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 8
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 9
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 10
  • Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649416
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593)
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х2
Вес, г.
600

Описание товара Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593)

Ножовка Matrix 77593 с биметаллическим полотном длиной 300 мм и обрезиненной рукояткой — многоцелевой инструмент для резки металла, древесины и пластика. Поворотные крепления позволяют устанавливать полотно под углом 45 и 90 градусов для продольного распила заготовок. Ножовка используется для проведения слесарных и строительных работ.

Преимущества

  • Высокая скорость работы — биметаллическое полотно изготовлено из пружинной и быстрорежущей стали.
  • Прочность и долговечность — металлическая рама выдерживает длительное использование.
  • Эффективная работа с различными заготовками — степень натяжения полотна можно регулировать при помощи винтового механизма.
  • Эргономичность — в раме предусмотрен специальный отсек для хранения и безопасной транспортировки запасных полотен.
  • Комфортная работа — рукоятка с прорезиненной вставкой не скользит в руке.



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Отзывы о товаре Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка Matrix 77593 с биметаллическим полотном длиной 300 мм и обрезиненной рукояткой — многоцелевой инструмент для резки металла, древесины и пластика. Поворотные крепления позволяют устанавливать полотно под углом 45 и 90 градусов для продольного распила заготовок. Ножовка используется для проведения слесарных и строительных работ.

Преимущества

  • Высокая скорость работы — биметаллическое полотно изготовлено из пружинной и быстрорежущей стали.
  • Прочность и долговечность — металлическая рама выдерживает длительное использование.
  • Эффективная работа с различными заготовками — степень натяжения полотна можно регулировать при помощи винтового механизма.
  • Эргономичность — в раме предусмотрен специальный отсек для хранения и безопасной транспортировки запасных полотен.
  • Комфортная работа — рукоятка с прорезиненной вставкой не скользит в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, обрезиненная рукоятка Matrix (77593) - стоимость товара 620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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