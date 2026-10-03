Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649410
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
156
Описание товара Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta
Хромированная ножовка Sparta 775225 с длиной полотна 150 мм, с пластмассовой ручкой, предназначена для ручной резки металла и пластика. Пригодится для проведения несложных работ в быту. Малая длина лезвия позволяет работать в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — ножовка имеет металлическую раму с хромовым покрытием.
- Быстрая подготовка к работе — простой механизм натяжения полотна не требует специальных навыков.
- Высокий ресурс — полотно можно менять, ножовка совместима с лезвием 77710.
- Комфортная работа — пластиковая рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват, небольшой вес 156 г позволяет долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Хромированная ножовка Sparta 775225 с длиной полотна 150 мм, с пластмассовой ручкой, предназначена для ручной резки металла и пластика. Пригодится для проведения несложных работ в быту. Малая длина лезвия позволяет работать в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — ножовка имеет металлическую раму с хромовым покрытием.
- Быстрая подготовка к работе — простой механизм натяжения полотна не требует специальных навыков.
- Высокий ресурс — полотно можно менять, ножовка совместима с лезвием 77710.
- Комфортная работа — пластиковая рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват, небольшой вес 156 г позволяет долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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