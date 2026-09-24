Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,450 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23830)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,450 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23830)
Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23830 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 14 TPI, двухкомпонентной рукояткой, предназначена для точных пильных работ по древесине, фанере и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Режущая часть с мелкими зубьями в количестве 14 на дюйм выполняет аккуратный и чистый распил. При необходимости кромку ножовки можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn, обладающей упругостью и износостойкостью.
- Высокий ресурс работоспособности — зубья прошли закалку.
- Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
- Надежность — рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика и зафиксирована на полотне при помощи 3 винтов.
- Комфорт во время работы — рукоятка обрезинена, поэтому не скользит в ладони и снижает нагрузку на кисть руки во время длительного пиления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитНожовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву "Зубец", 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухк...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой кру...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 400мм,7TPI, закаленный зу...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка по дереву, 350 мм, 5 сменных полотен, пластиковая рукоят...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40)
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка по дереву,500 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двух...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНожовка специальная (пила) ТАЙГА-Тулбокс 350 мм, 11 TPI, прямой ...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНожовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 450 мм, (15083-45)
Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23830 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 14 TPI, двухкомпонентной рукояткой, предназначена для точных пильных работ по древесине, фанере и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Режущая часть с мелкими зубьями в количестве 14 на дюйм выполняет аккуратный и чистый распил. При необходимости кромку ножовки можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn, обладающей упругостью и износостойкостью.
- Высокий ресурс работоспособности — зубья прошли закалку.
- Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
- Надежность — рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика и зафиксирована на полотне при помощи 3 винтов.
- Комфорт во время работы — рукоятка обрезинена, поэтому не скользит в ладони и снижает нагрузку на кисть руки во время длительного пиления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,450 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23830)