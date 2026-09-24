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Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828)

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Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 1
Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 2
Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 3
Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 4
Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 5
Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
прорезиненный пластик
  • Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 1
  • Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 2
  • Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 3
  • Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 4
  • Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 5
  • Ножовка по дереву&quot;Зубец&quot;для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х4
Вес, г.
370

Описание товара Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23828 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 14 TPI, двухкомпонентной рукояткой, предназначена для точных пильных работ по древесине, фанере и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Режущая часть с мелкими зубьями в количестве 14 на дюйм выполняет аккуратный и чистый распил. При необходимости кромку ножовки можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn, обладающей упругостью и износостойкостью.
  • Высокий ресурс работоспособности — зубья прошли закалку.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
  • Надежность — рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика и зафиксирована на полотне при помощи 3 винтов.
  • Комфорт во время работы — рукоятка обрезинена, поэтому не скользит в ладони и снижает нагрузку на кисть руки во время длительного пиления.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23828 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 14 TPI, двухкомпонентной рукояткой, предназначена для точных пильных работ по древесине, фанере и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Режущая часть с мелкими зубьями в количестве 14 на дюйм выполняет аккуратный и чистый распил. При необходимости кромку ножовки можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn, обладающей упругостью и износостойкостью.
  • Высокий ресурс работоспособности — зубья прошли закалку.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
  • Надежность — рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика и зафиксирована на полотне при помощи 3 винтов.
  • Комфорт во время работы — рукоятка обрезинена, поэтому не скользит в ладони и снижает нагрузку на кисть руки во время длительного пиления.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 2D, 14 TPI ,2-комп. рук-ка Сибртех (23828) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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