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Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550)

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Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 1
Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 2
Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 3
Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 4
Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 5
Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 1
  • Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 2
  • Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 3
  • Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 4
  • Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 5
  • Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550)
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
515
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х3
Вес, г.
313

Описание товара Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550)

Ножовка по дереву Matrix 23550 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с шагом 7-8 TPI и 3D-заточкой, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, предназначена для продольного и поперечного пиления древесины, фанеры и ДСП. Имеет 7-8 зубьев на дюйм, поэтому подходит для быстрой распиловки заготовок. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает инструменту повышенную производительность. Ножовка будет полезна столяру, плотнику, а также пригодится в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Прочность — полотно из холоднокатаной стали 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — закаленные зубья твердостью 50-55 HRC долго держат заточку, тефлоновое покрытие защищает полотно от коррозии.
  • Легкий рез — тефлоновый слой облегчает скольжение полотна для повышения скорости распиловки.
  • Надежная конструкция — рукоятка крепится к полотну 3 винтами.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, уменьшая усталость во время длительной работы.
  • Гарантированное качество — инструмент изготовлен на заводе с японским оборудованием и строгим технологическим контролем на каждом этапе производства.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
515
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Matrix 23550 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с шагом 7-8 TPI и 3D-заточкой, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, предназначена для продольного и поперечного пиления древесины, фанеры и ДСП. Имеет 7-8 зубьев на дюйм, поэтому подходит для быстрой распиловки заготовок. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает инструменту повышенную производительность. Ножовка будет полезна столяру, плотнику, а также пригодится в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Прочность — полотно из холоднокатаной стали 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — закаленные зубья твердостью 50-55 HRC долго держат заточку, тефлоновое покрытие защищает полотно от коррозии.
  • Легкий рез — тефлоновый слой облегчает скольжение полотна для повышения скорости распиловки.
  • Надежная конструкция — рукоятка крепится к полотну 3 винтами.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, уменьшая усталость во время длительной работы.
  • Гарантированное качество — инструмент изготовлен на заводе с японским оборудованием и строгим технологическим контролем на каждом этапе производства.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву,450 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23550) - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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