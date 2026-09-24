Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549)
Ножовка по дереву Matrix 23549 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с шагом 7-8 TPI и 3D-заточкой, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, пилит древесину, фанеру и ДСП. Подходит для продольного и поперечного пиления, используется для быстрой распиловки заготовок. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает повышенную производительность. Ножовка будет полезна столяру, плотнику, пригодится также в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Прочность — полотно из холоднокатаной стали 65Mn выдерживает динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — закаленные зубья твердостью 50-55 HRC долго держат заточку, полотно с тефлоновым покрытием не боится коррозии.
- Повышенная скорость распиловки — тефлоновое покрытие улучшает антифрикционные свойства полотна.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, уменьшая усталость во время длительной работы.
- Надежная конструкция — рукоятка крепится к полотну при помощи 3-х винтов.
- Гарантированное качество — инструмент изготовлен на заводе с японским оборудованием и прошел строгий контроль на каждом этапе производства.
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Ножовка по дереву Matrix 23549 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с шагом 7-8 TPI и 3D-заточкой, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, пилит древесину, фанеру и ДСП. Подходит для продольного и поперечного пиления, используется для быстрой распиловки заготовок. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает повышенную производительность. Ножовка будет полезна столяру, плотнику, пригодится также в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Прочность — полотно из холоднокатаной стали 65Mn выдерживает динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — закаленные зубья твердостью 50-55 HRC долго держат заточку, полотно с тефлоновым покрытием не боится коррозии.
- Повышенная скорость распиловки — тефлоновое покрытие улучшает антифрикционные свойства полотна.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, уменьшая усталость во время длительной работы.
- Надежная конструкция — рукоятка крепится к полотну при помощи 3-х винтов.
- Гарантированное качество — инструмент изготовлен на заводе с японским оборудованием и прошел строгий контроль на каждом этапе производства.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549)