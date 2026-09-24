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Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549)

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Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 1
Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 2
Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 3
Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 4
Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 5
Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 6
Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 7
Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 8
Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 1
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 2
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 3
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 4
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 5
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 6
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 7
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 8
  • Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649399
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Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
465
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х3
Вес, г.
413

Описание товара Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549)

Ножовка по дереву Matrix 23549 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с шагом 7-8 TPI и 3D-заточкой, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, пилит древесину, фанеру и ДСП. Подходит для продольного и поперечного пиления, используется для быстрой распиловки заготовок. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает повышенную производительность. Ножовка будет полезна столяру, плотнику, пригодится также в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Прочность — полотно из холоднокатаной стали 65Mn выдерживает динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — закаленные зубья твердостью 50-55 HRC долго держат заточку, полотно с тефлоновым покрытием не боится коррозии.
  • Повышенная скорость распиловки — тефлоновое покрытие улучшает антифрикционные свойства полотна.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, уменьшая усталость во время длительной работы.
  • Надежная конструкция — рукоятка крепится к полотну при помощи 3-х винтов.
  • Гарантированное качество — инструмент изготовлен на заводе с японским оборудованием и прошел строгий контроль на каждом этапе производства.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
465
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Matrix 23549 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с шагом 7-8 TPI и 3D-заточкой, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, пилит древесину, фанеру и ДСП. Подходит для продольного и поперечного пиления, используется для быстрой распиловки заготовок. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает повышенную производительность. Ножовка будет полезна столяру, плотнику, пригодится также в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Прочность — полотно из холоднокатаной стали 65Mn выдерживает динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — закаленные зубья твердостью 50-55 HRC долго держат заточку, полотно с тефлоновым покрытием не боится коррозии.
  • Повышенная скорость распиловки — тефлоновое покрытие улучшает антифрикционные свойства полотна.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, уменьшая усталость во время длительной работы.
  • Надежная конструкция — рукоятка крепится к полотну при помощи 3-х винтов.
  • Гарантированное качество — инструмент изготовлен на заводе с японским оборудованием и прошел строгий контроль на каждом этапе производства.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву,400 мм,7-8 TPI,зуб-3D,каленый зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп..рук-ка Matrix (23549) - по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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