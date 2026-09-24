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Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540)

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Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 1
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 2
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 3
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 4
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 5
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 1
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 2
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 3
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 4
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 5
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649378
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
465
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х3
Вес, г.
413

Описание товара Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540)

Ножовка по дереву Matrix 23540 с полотном длиной 400 мм, с калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного пиления досок, брусков, листов фанеры, ДСП. Благодаря трехгранной заточке зубьев пила характеризуется высокой производительностью. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый и качественный рез. Ножовка пригодится в столярной мастерской, а также будет полезна в хозяйстве.

Преимущества

  • Механическая прочность — полотно изготовлено из холоднокатаной пружинной стали 65Mn, устойчивой к динамическим нагрузкам.
  • Высокий рабочий ресурс — зубья закалены и имеют твердость 50-55 HRC.
  • Коррозионная стойкость — на полотно нанесено защитное лаковое покрытие.
  • Комфорт во время работы — эргономичная двухкомпонентная рукоятка с резиновыми вставками имеет усовершенствованный дизайн и удобно лежит в руке, снижая нагрузку на кисть при длительном пилении.
  • Надежность — ножовка изготовлена на японском оборудовании и прошла строгий контроль качества.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
465
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Matrix 23540 с полотном длиной 400 мм, с калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного пиления досок, брусков, листов фанеры, ДСП. Благодаря трехгранной заточке зубьев пила характеризуется высокой производительностью. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый и качественный рез. Ножовка пригодится в столярной мастерской, а также будет полезна в хозяйстве.

Преимущества

  • Механическая прочность — полотно изготовлено из холоднокатаной пружинной стали 65Mn, устойчивой к динамическим нагрузкам.
  • Высокий рабочий ресурс — зубья закалены и имеют твердость 50-55 HRC.
  • Коррозионная стойкость — на полотно нанесено защитное лаковое покрытие.
  • Комфорт во время работы — эргономичная двухкомпонентная рукоятка с резиновыми вставками имеет усовершенствованный дизайн и удобно лежит в руке, снижая нагрузку на кисть при длительном пилении.
  • Надежность — ножовка изготовлена на японском оборудовании и прошла строгий контроль качества.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23540) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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