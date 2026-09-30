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Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103)

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Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 1
Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 2
Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 3
Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 4
Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву выкружная
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 1
  • Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 2
  • Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 3
  • Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 4
  • Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103)
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву выкружная
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
460
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х4
Вес, г.
179

Описание товара Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103)

Выкружная ножовка по дереву Matrix 23103 с полотном длиной 300 мм, с каленым зубом и двухкомпонентной рукояткой, используется для выполнения столярных работ. Предназначена для фигурного реза листовых материалов — древесины, фанеры, ДСП. Благодаря зубьям с двухгранной заточкой ножовка пилит как вперед, так и назад. При необходимости режущую часть можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к деформации — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn.
  • Высокий ресурс — зубья, прошедшие индукционную закалку, обладают повышенной твердостью.
  • Долговечность — полимерное покрытие защищает полотно от образования коррозии.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Гарантированное качество — инструмент изготовлен на японском оборудовании под строгим технологическим контролем.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву выкружная
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
460
Страна производитель
Китай
Описание

Выкружная ножовка по дереву Matrix 23103 с полотном длиной 300 мм, с каленым зубом и двухкомпонентной рукояткой, используется для выполнения столярных работ. Предназначена для фигурного реза листовых материалов — древесины, фанеры, ДСП. Благодаря зубьям с двухгранной заточкой ножовка пилит как вперед, так и назад. При необходимости режущую часть можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к деформации — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn.
  • Высокий ресурс — зубья, прошедшие индукционную закалку, обладают повышенной твердостью.
  • Долговечность — полимерное покрытие защищает полотно от образования коррозии.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Гарантированное качество — инструмент изготовлен на японском оборудовании под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву выкружная, 300 мм, каленый зуб, двухкомпонентная рукоятка Matrix (23103) – стоимость товара 430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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