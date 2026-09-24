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Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570)

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Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 1
Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 2
Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 3
Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 4
Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 5
Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 1
  • Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 2
  • Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 3
  • Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 4
  • Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 5
  • Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649368
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570)
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
460
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х13
Вес, г.
670

Описание товара Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570)

Ножовка по дереву Matrix UNIVERSAL 23570 с полотном длиной 350 мм и закаленными зубьями c заточкой 3D и 2D имеет две рабочие кромки с шагом зубьев 13-14 TPI и 7-8 TPI. Может применяться для выполнения столярных и плотницких работ разной степени точности. Мелкие зубья с 2D-заточкой обеспечивают ровный и точный рез в направлении от себя и к себе. Режущая кромка с шагом зубьев 7-8 TPI и с 3D-заточкой используется для быстрой и чистой распиловки. Ножовкой можно пилить древесину, фанеру, ДСП.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья ножовки прошли закалку до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — поверхность полотна имеет тефлоновое покрытие.
  • Легкий рез — тефлоновый слой облегчает скольжения полотна для повышения скорости распиловки.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка с рифлением не выскальзывает из ладони.
  • Надежность — ножовка изготовлена на японском оборудовании под строгим технологическим контролем.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
460
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Matrix UNIVERSAL 23570 с полотном длиной 350 мм и закаленными зубьями c заточкой 3D и 2D имеет две рабочие кромки с шагом зубьев 13-14 TPI и 7-8 TPI. Может применяться для выполнения столярных и плотницких работ разной степени точности. Мелкие зубья с 2D-заточкой обеспечивают ровный и точный рез в направлении от себя и к себе. Режущая кромка с шагом зубьев 7-8 TPI и с 3D-заточкой используется для быстрой и чистой распиловки. Ножовкой можно пилить древесину, фанеру, ДСП.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья ножовки прошли закалку до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — поверхность полотна имеет тефлоновое покрытие.
  • Легкий рез — тефлоновый слой облегчает скольжения полотна для повышения скорости распиловки.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка с рифлением не выскальзывает из ладони.
  • Надежность — ножовка изготовлена на японском оборудовании под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву UNIVERSAL,350 мм,зуб-3D/2D,закал. зуб,две рабочие кромки полотна13-14TPI Matrix (23570) – стоимость товара 640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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