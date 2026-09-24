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Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117)

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Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 1
Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 2
Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 3
Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 4
Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 1
  • Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 2
  • Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 3
  • Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 4
  • Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649367
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117)
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
595
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
50х14х3
Вес, г.
540

Описание товара Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117)

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24117 с усиленным трапециевидным полотном длиной 500 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для выполнения столярных работ. Ей пилят древесину различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламинат, а также пенополистирол, полиуретан и другие синтетические материалы. Ножовка подходит для продольного и поперечного пиления. Благодаря мелким зубьям с шагом 11-12 TPI выполняет точный и чистый рез. Инструмент рекомендован для профессионального применения, но может использоваться и в быту.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — усиленное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5 и имеет трапециевидную форму.
  • Износостойкость — зубья на 2/3 высоты закалены токами высокой частоты и долго сохраняют режущие свойства.
  • Эффективная обработка особо твердых материалов — основания зубьев не закалены на максимум, что увеличивают их сопротивляемость нагрузкам.
  • Антикоррозионная защита — полотно покрыто полимерным составом.
  • Быстрая распиловка без снижения качества — зубья имеют трехгранную заточку и осуществляют быстрый и ровный пропил без сколов.
  • Надежность — двухкомпонентная рукоятка изготовлена из ударопрочного ABS-пластика.
  • Эргономичность — длительная работа с ножовкой не вызывает ощущение усталости.
  • Высокое качество — инструмент изготовлен на тайваньском заводе под строгим технологическим контролем.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
595
Страна производитель
Тайвань
Описание

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24117 с усиленным трапециевидным полотном длиной 500 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для выполнения столярных работ. Ей пилят древесину различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламинат, а также пенополистирол, полиуретан и другие синтетические материалы. Ножовка подходит для продольного и поперечного пиления. Благодаря мелким зубьям с шагом 11-12 TPI выполняет точный и чистый рез. Инструмент рекомендован для профессионального применения, но может использоваться и в быту.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — усиленное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5 и имеет трапециевидную форму.
  • Износостойкость — зубья на 2/3 высоты закалены токами высокой частоты и долго сохраняют режущие свойства.
  • Эффективная обработка особо твердых материалов — основания зубьев не закалены на максимум, что увеличивают их сопротивляемость нагрузкам.
  • Антикоррозионная защита — полотно покрыто полимерным составом.
  • Быстрая распиловка без снижения качества — зубья имеют трехгранную заточку и осуществляют быстрый и ровный пропил без сколов.
  • Надежность — двухкомпонентная рукоятка изготовлена из ударопрочного ABS-пластика.
  • Эргономичность — длительная работа с ножовкой не вызывает ощущение усталости.
  • Высокое качество — инструмент изготовлен на тайваньском заводе под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,зуб3D,кален.зуб,2-комп.рук. Gross (24117) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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