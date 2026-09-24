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Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824)

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Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649353
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х13
Вес, г.
370

Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23824 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 11 TPI, предназначена для пильных работ по древесине, фанере и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Режущая часть с мелкими зубьями позволяет выполнять аккуратный и чистый распил. При необходимости кромку ножовки можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно из пружинной стали 65Mn отличается упругостью и износостойкостью.
  • Высокий ресурс работоспособности — зубья закалены до оптимальной твердости.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
  • Надежность — рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика и зафиксирована на полотне при помощи 3 винтов.
  • Комфорт во время работы — рукоятка обрезинена и надежно ложится в руку, что снижает нагрузку на кисть во время длительного пиления.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23824 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 11 TPI, предназначена для пильных работ по древесине, фанере и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Режущая часть с мелкими зубьями позволяет выполнять аккуратный и чистый распил. При необходимости кромку ножовки можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно из пружинной стали 65Mn отличается упругостью и износостойкостью.
  • Высокий ресурс работоспособности — зубья закалены до оптимальной твердости.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
  • Надежность — рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика и зафиксирована на полотне при помощи 3 винтов.
  • Комфорт во время работы — рукоятка обрезинена и надежно ложится в руку, что снижает нагрузку на кисть во время длительного пиления.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23824) – стоимость товара 550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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