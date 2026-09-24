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Ножовка по дереву "PIRANHA",500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву "PIRANHA",500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107)

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Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 6
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 6
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649348
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву "PIRANHA",500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107)
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
595
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
50х14х3
Вес, г.
540

Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA",500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107)

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24107 с полотном длиной 500 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из мелких зубьев с шагом 2-2,3 мм, что позволяет получить ровный и чистый рез. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.

Преимущества

  • Надежность — полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
  • Эффективная работа — зубья прошли закалку токами высокой частоты, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
  • Прочность — основание зубьев не закалено на максимум, что снижает вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
  • Долговечность — на поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
  • Легкий рез — тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
  • Комфортное использование — эргономичная двухкомпонентная рукоятка с рельефным дизайном удобно лежит в руке, снижая усталость во время длительной работы.
  • Гарантированно высокое качество — ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA",500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
595
Страна производитель
Тайвань
Описание

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24107 с полотном длиной 500 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из мелких зубьев с шагом 2-2,3 мм, что позволяет получить ровный и чистый рез. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.

Преимущества

  • Надежность — полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
  • Эффективная работа — зубья прошли закалку токами высокой частоты, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
  • Прочность — основание зубьев не закалено на максимум, что снижает вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
  • Долговечность — на поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
  • Легкий рез — тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
  • Комфортное использование — эргономичная двухкомпонентная рукоятка с рельефным дизайном удобно лежит в руке, снижая усталость во время длительной работы.
  • Гарантированно высокое качество — ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "PIRANHA",500 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24107) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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