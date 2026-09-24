Ножовка по дереву "PIRANHA",400 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24111)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA",400 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24111)
Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24111 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из мелких зубьев с шагом 2-2,3 мм, что позволяет получить ровный и чистый рез. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.
Преимущества
- Надежность — полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
- Эффективная работа — зубья прошли закалку токами высокой частоты, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
- Прочность — основание зубьев не закалено на максимум, за счет чего снижается вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
- Долговечность — на поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
- Легкий рез — тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
- Комфортное использование — двухкомпонентная рукоятка имеет эргономичную форму и рельефный дизайн, поэтому не скользит в руке и снижает усталость во время длительной работы.
- Гарантированно высокое качество — ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии.
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Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24111 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из мелких зубьев с шагом 2-2,3 мм, что позволяет получить ровный и чистый рез. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.
Преимущества
- Надежность — полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
- Эффективная работа — зубья прошли закалку токами высокой частоты, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
- Прочность — основание зубьев не закалено на максимум, за счет чего снижается вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
- Долговечность — на поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
- Легкий рез — тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
- Комфортное использование — двухкомпонентная рукоятка имеет эргономичную форму и рельефный дизайн, поэтому не скользит в руке и снижает усталость во время длительной работы.
- Гарантированно высокое качество — ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии.
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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA",400 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24111)