Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100)
Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24100 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания древесины, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других пластических материалов. Подходит для продольного и поперечного пиления. Зубья имеют универсальный шаг 7-8 TPI, поэтому ножовка подходит для решения широкого спектра задач. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает максимальную производительность и высокое качество пиления. Ножовка предназначена для столярных и плотницких работ, пригодится во время ремонта и будет полезна в быту.
Преимущества
- Полотно изготовлено из японской стали SK-5, обладающей высокими прочностными характеристиками.
- Зубья закалены токами высокой частоты, что обеспечивает повышенную износостойкость рабочей части.
- Закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
- На полотно нанесено полимерное покрытие для защиты от коррозии.
- Рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что увеличивает срок службы инструмента.
- Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.
- Инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований, что гарантирует его надежность.
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Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24100 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания древесины, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других пластических материалов. Подходит для продольного и поперечного пиления. Зубья имеют универсальный шаг 7-8 TPI, поэтому ножовка подходит для решения широкого спектра задач. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает максимальную производительность и высокое качество пиления. Ножовка предназначена для столярных и плотницких работ, пригодится во время ремонта и будет полезна в быту.
Преимущества
- Полотно изготовлено из японской стали SK-5, обладающей высокими прочностными характеристиками.
- Зубья закалены токами высокой частоты, что обеспечивает повышенную износостойкость рабочей части.
- Закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
- На полотно нанесено полимерное покрытие для защиты от коррозии.
- Рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что увеличивает срок службы инструмента.
- Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.
- Инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований, что гарантирует его надежность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100)