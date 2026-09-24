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Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100)

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Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 6
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 6
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
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В наличии
Код товара: 649340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100)
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
45х45х4
Вес, г.
510

Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100)

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24100 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания древесины, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других пластических материалов. Подходит для продольного и поперечного пиления. Зубья имеют универсальный шаг 7-8 TPI, поэтому ножовка подходит для решения широкого спектра задач. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает максимальную производительность и высокое качество пиления. Ножовка предназначена для столярных и плотницких работ, пригодится во время ремонта и будет полезна в быту.

Преимущества

  • Полотно изготовлено из японской стали SK-5, обладающей высокими прочностными характеристиками.
  • Зубья закалены токами высокой частоты, что обеспечивает повышенную износостойкость рабочей части.
  • Закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
  • На полотно нанесено полимерное покрытие для защиты от коррозии.
  • Рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что увеличивает срок службы инструмента.
  • Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.
  • Инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований, что гарантирует его надежность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Описание

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24100 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания древесины, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других пластических материалов. Подходит для продольного и поперечного пиления. Зубья имеют универсальный шаг 7-8 TPI, поэтому ножовка подходит для решения широкого спектра задач. Трехгранная заточка зубьев обеспечивает максимальную производительность и высокое качество пиления. Ножовка предназначена для столярных и плотницких работ, пригодится во время ремонта и будет полезна в быту.

Преимущества

  • Полотно изготовлено из японской стали SK-5, обладающей высокими прочностными характеристиками.
  • Зубья закалены токами высокой частоты, что обеспечивает повышенную износостойкость рабочей части.
  • Закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
  • На полотно нанесено полимерное покрытие для защиты от коррозии.
  • Рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что увеличивает срок службы инструмента.
  • Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.
  • Инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований, что гарантирует его надежность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24100) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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