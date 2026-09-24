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Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103)

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Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 6
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 6
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103)
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Длина, мм
545
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
55х14х4
Вес, г.
520

Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103)

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24103 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, 2-компонентной рукояткой, предназначена для распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ и ламината, а также из пластических материалов, таких как пенополистирол и полиуретан. Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11-12 TPI позволяют выполнять точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря трехгранной заточке зубьев. Инструмент используется в столярном деле.

Преимущества

  • Надежность — полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
  • Эффективная работа — зубья, закаленные токами высокой частоты, долго держат заточку.
  • Прочность — закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
  • Коррозионная стойкость — на полотно нанесено защитное полимерное покрытие.
  • Комфорт во время работы — благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не скользит в ладони.
  • Гарантированное качество — инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Длина, мм
545
Страна производитель
Тайвань
Описание

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24103 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, 2-компонентной рукояткой, предназначена для распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ и ламината, а также из пластических материалов, таких как пенополистирол и полиуретан. Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11-12 TPI позволяют выполнять точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря трехгранной заточке зубьев. Инструмент используется в столярном деле.

Преимущества

  • Надежность — полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
  • Эффективная работа — зубья, закаленные токами высокой частоты, долго держат заточку.
  • Прочность — закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
  • Коррозионная стойкость — на полотно нанесено защитное полимерное покрытие.
  • Комфорт во время работы — благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не скользит в ладони.
  • Гарантированное качество — инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24103) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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