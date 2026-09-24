Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24113)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24113)
Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24113 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7 TPI, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из крупных зубьев, поэтому ножовка подходит для решения широкого спектра задач. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.
Преимущества
- Полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
- Зубья прошли закалку токами высокой частоты и устойчивы к износу, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
- Поскольку основание зубьев не закалено на максимум, снижается вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
- На поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
- Тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
- Двухкомпонентная рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что повышает надежность ножовки.
- Рукоятка имеет эргономичную форму и рельефный дизайн, поэтому не скользит в руке и снижает усталость во время длительной работы.
- Ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии и обладает гарантированно высоким качеством.
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Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24113 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7 TPI, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из крупных зубьев, поэтому ножовка подходит для решения широкого спектра задач. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.
Преимущества
- Полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
- Зубья прошли закалку токами высокой частоты и устойчивы к износу, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
- Поскольку основание зубьев не закалено на максимум, снижается вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
- На поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
- Тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
- Двухкомпонентная рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что повышает надежность ножовки.
- Рукоятка имеет эргономичную форму и рельефный дизайн, поэтому не скользит в руке и снижает усталость во время длительной работы.
- Ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии и обладает гарантированно высоким качеством.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24113)