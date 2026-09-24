Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110)
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
В наличии
Код товара: 649335
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1 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Длина, мм
485
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
50х15х6
Вес, кг.
1
Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110)
Ножовка по дереву 400 мм GROSS PIRANHA 24110 обладает высокопрочным полотном длиной 400 мм. Зубья имеют трехгранную лазерную заточку. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу и надежный хват инструмента во время пиления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Длина, мм
485
Страна производитель
Тайвань
Ножовка по дереву 400 мм GROSS PIRANHA 24110 обладает высокопрочным полотном длиной 400 мм. Зубья имеют трехгранную лазерную заточку. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу и надежный хват инструмента во время пиления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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