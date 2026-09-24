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Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123)

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Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
420
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
30х13х3
Вес, г.
270

Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123)

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24123 с полотном длиной 300 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11 TPI, с 2-компонентной рукояткой, предназначена для распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ и ламината, а также из пластических материалов, таких как пенополистирол и полиуретан. Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11 TPI позволяют выполнять точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря трехгранной заточке зубьев. Инструмент используется в столярном деле.

Преимущества

  • Полотно изготовлено из японской стали SK-5, обладающей высокими прочностными характеристиками.
  • Зубья закалены токами высокой частоты, что обеспечивает повышенную износостойкость рабочей части.
  • Закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
  • На полотно нанесено полимерное покрытие для защиты от коррозии.
  • Рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что увеличивает срок службы инструмента.
  • Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.
  • Инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований, что гарантирует его надежность.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
420
Страна производитель
Тайвань
Описание

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24123 с полотном длиной 300 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11 TPI, с 2-компонентной рукояткой, предназначена для распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ и ламината, а также из пластических материалов, таких как пенополистирол и полиуретан. Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11 TPI позволяют выполнять точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря трехгранной заточке зубьев. Инструмент используется в столярном деле.

Преимущества

  • Полотно изготовлено из японской стали SK-5, обладающей высокими прочностными характеристиками.
  • Зубья закалены токами высокой частоты, что обеспечивает повышенную износостойкость рабочей части.
  • Закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
  • На полотно нанесено полимерное покрытие для защиты от коррозии.
  • Рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что увеличивает срок службы инструмента.
  • Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.
  • Инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований, что гарантирует его надежность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24123) - данный товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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