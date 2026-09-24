Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246)
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Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
В наличии
Код товара: 649327
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3 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Объем гидробака
2
Уровень шума
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х64х28
Вес, кг.
6
Описание товара Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246)
Поверхностный вихревой насос ЗУБР 400 Вт НС-М1-400-Ч отличается компактностью и простотой в эксплуатации. Используется для забора чистой воды из прудов, колодцев и других источников. Предназначен для длительного непрерывного использования. Имеет пропускную способность до 35 л/мин.
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Бренд
Тип товара
Насосная станция
Объем гидробака
2
Уровень шума
85
Страна производитель
Китай
Поверхностный вихревой насос ЗУБР 400 Вт НС-М1-400-Ч отличается компактностью и простотой в эксплуатации. Используется для забора чистой воды из прудов, колодцев и других источников. Предназначен для длительного непрерывного использования. Имеет пропускную способность до 35 л/мин.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, 63 л/мин, Насосная станция, Зубр, Бренды, Потребляемая мощность, Максимальный напор, Объем гидробака, Пропускная способность
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, 63 л/мин, Насосная станция, Зубр, Бренды, Потребляемая мощность, Максимальный напор, Объем гидробака, Пропускная способность
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3840 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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