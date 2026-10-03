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Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel (97213) купить с доставкой в Москве
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Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel (97213)

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Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 1
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 2
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 3
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 4
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 5
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 6
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 7
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 8
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 9
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 10
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 11
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 1
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 2
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 3
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 4
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 5
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 6
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 7
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 8
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 9
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 10
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 11
  • Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649325
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
50
Максимальный напор
48
Объем гидробака
24
Потребляемая мощность
1300
Пропускная способность
4.5 куб.м./час
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х50х35
Вес, кг.
19.43

Описание товара Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel (97213)

Насосная станция DENZEL PSХ1300 Х-Pro 97213 предназначена для обеспечения бесперебойной подачи воды. Работает полностью в автоматическом режиме, практически не требует обслуживания. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.

Отзывы о товаре Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel (97213)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
50
Максимальный напор
48
Объем гидробака
24
Потребляемая мощность
1300
Пропускная способность
4.5 куб.м./час
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Насосная станция DENZEL PSХ1300 Х-Pro 97213 предназначена для обеспечения бесперебойной подачи воды. Работает полностью в автоматическом режиме, практически не требует обслуживания. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel (97213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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