Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249)
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Характеристики
Описание товара Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249)
Насосная станция Denzel PS500C 97249 мощностью 500 Вт, с блоком управления и ресивером объемом 2 л, способна перекачивать 2200 л чистой воды в час и обеспечивает напор до 35 м. Возможен забор воды с глубины до 7 м из колодцев, скважин и других источников. Надежный асинхронный двигатель позволяет поддерживать стабильное давление в напорной магистрали в течение длительного времени. Станция позволяет организовать систему бытового водоснабжения на даче.
Преимущества
- Надежность — насосная часть с чугунным корпусом и латунным импеллером рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Автономность — прессостат автоматически останавливает насос при достижении верхнего порогового давления в системе и запускает двигатель, если давление падает.
- Защита от поломки — в случае отсутствия воды в заборной магистрали реле сухого хода отключает насос через 6 минут.
- Управление производительностью — объем перекачиваемой жидкости автоматически регулируется в зависимости от водопотребления, что предотвращает перегрев двигателя и снижает расход электроэнергии.
- Плавный пуск — станция запускается через 3 секунды после подключения питания, такое решение позволяет защитить двигатель и снизить нагрузку на электросеть.
- Защита системы — в случае простоя в течение 72 часов функция «автоматический старт-стоп» обеспечивает кратковременный запуск станции для удаления застоявшейся воды и предотвращения коррозии.
- Световая индикация — пользователь всегда будет знать, когда станция работает, и сможет оценить уровень давления в системе.
- Быстрая остановка — при необходимости работа мгновенно останавливается нажатием на красную кнопку (повторное нажатие запускает двигатель).
- Удобный запуск после отключения вследствие сухого хода — можно выбрать 1 из 4 предустановленных интервалов отсрочки старта.
- Гарантия 3 года — высокое качество насосной станции подтверждено производителем.
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Насосная станция Denzel PS500C 97249 мощностью 500 Вт, с блоком управления и ресивером объемом 2 л, способна перекачивать 2200 л чистой воды в час и обеспечивает напор до 35 м. Возможен забор воды с глубины до 7 м из колодцев, скважин и других источников. Надежный асинхронный двигатель позволяет поддерживать стабильное давление в напорной магистрали в течение длительного времени. Станция позволяет организовать систему бытового водоснабжения на даче.
Преимущества
- Надежность — насосная часть с чугунным корпусом и латунным импеллером рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Автономность — прессостат автоматически останавливает насос при достижении верхнего порогового давления в системе и запускает двигатель, если давление падает.
- Защита от поломки — в случае отсутствия воды в заборной магистрали реле сухого хода отключает насос через 6 минут.
- Управление производительностью — объем перекачиваемой жидкости автоматически регулируется в зависимости от водопотребления, что предотвращает перегрев двигателя и снижает расход электроэнергии.
- Плавный пуск — станция запускается через 3 секунды после подключения питания, такое решение позволяет защитить двигатель и снизить нагрузку на электросеть.
- Защита системы — в случае простоя в течение 72 часов функция «автоматический старт-стоп» обеспечивает кратковременный запуск станции для удаления застоявшейся воды и предотвращения коррозии.
- Световая индикация — пользователь всегда будет знать, когда станция работает, и сможет оценить уровень давления в системе.
- Быстрая остановка — при необходимости работа мгновенно останавливается нажатием на красную кнопку (повторное нажатие запускает двигатель).
- Удобный запуск после отключения вследствие сухого хода — можно выбрать 1 из 4 предустановленных интервалов отсрочки старта.
- Гарантия 3 года — высокое качество насосной станции подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, 63 л/мин, Насосная станция, Зубр, Бренды, Потребляемая мощность, Максимальный напор, Объем гидробака, Пропускная способность
Отзывы о товаре Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249)