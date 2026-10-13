Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб.
В наличии
Код товара: 649322
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х47х47
Вес, кг.
15.5
Описание товара Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel
Насосная станция Denzel PS1100С 97215 работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.
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Насосная станция Denzel PS1100С 97215 работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel – стоимость товара 14050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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