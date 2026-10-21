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Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel купить с доставкой в Москве
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Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel

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Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 1
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 2
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 3
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 4
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 5
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 6
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 7
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 8
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 9
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 10
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 11
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 12
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 13
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 14
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 15
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 16
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 17
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 18
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 19
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 20
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 21
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 22
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 23
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
112
Высота подъема
3.4
Глубина погружения
3
Качество воды
чистая
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 1
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 2
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 3
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 4
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 5
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 6
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 7
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 8
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 9
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 10
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 11
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 12
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 13
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 14
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 15
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 16
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 17
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 18
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 19
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 20
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 21
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 22
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 23
  • Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649317
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Загружаем...
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Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
112
Высота подъема
3.4
Глубина погружения
3
Забор воды
центральный
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
2.5
Высота, см
5.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х25х25
Вес, кг.
3.7

Описание товара Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel

Фонтанный насос Denzel FNP110-34 99032 мощностью 112 Вт, с насадками колокольчик/каскад/гейзер, перекачивает 3400 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 3,4 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, каскада или гейзера. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.

Отзывы о товаре Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
112
Высота подъема
3.4
Глубина погружения
3
Забор воды
центральный
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
2.5
Высота, см
5.4
Страна производитель
Китай
Описание
Фонтанный насос Denzel FNP110-34 99032 мощностью 112 Вт, с насадками колокольчик/каскад/гейзер, перекачивает 3400 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 3,4 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, каскада или гейзера. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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