Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
112
Высота подъема
3.4
Глубина погружения
3
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 649317
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
112
Высота подъема
3.4
Глубина погружения
3
Забор воды
центральный
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
2.5
Высота, см
5.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х25х25
Вес, кг.
3.7
Описание товара Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel
Фонтанный насос Denzel FNP110-34 99032 мощностью 112 Вт, с насадками колокольчик/каскад/гейзер, перекачивает 3400 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 3,4 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, каскада или гейзера. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
112
Высота подъема
3.4
Глубина погружения
3
Забор воды
центральный
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
2.5
Высота, см
5.4
Страна производитель
Китай
Фонтанный насос Denzel FNP110-34 99032 мощностью 112 Вт, с насадками колокольчик/каскад/гейзер, перекачивает 3400 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 3,4 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, каскада или гейзера. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
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Теги товара: фонтанный, 3 м, для чистой воды, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос фонтанный FNP110-34, 112 Вт, подъем 3,4 м, 3400 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel