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Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) купить с доставкой в Москве
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Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302)

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Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 1
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 2
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 3
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 4
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 5
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 6
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 7
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 8
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 9
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 10
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 11
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 12
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 13
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 14
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 15
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 16
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 17
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 18
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 19
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 20
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Краскораспылитель с нижним бачком - 1 штПистолет для подкачки шин - 1 штПистолет продувочный - 1 штПистолет моечный - 1 штШланг пневматический - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 1
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 2
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 3
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 4
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 5
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 6
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 7
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 8
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 9
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 10
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 11
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 12
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 13
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 14
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 15
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 16
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 17
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 18
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 19
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 20
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649242
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302)
2 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Краскораспылитель с нижним бачком - 1 штПистолет для подкачки шин - 1 штПистолет продувочный - 1 штПистолет моечный - 1 штШланг пневматический - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302)

Набор пневмоинструмента Matrix 57302 включает 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с нижним бачком и шланг с быстросъемным соединением. Пневмоинструменты совместимы со всеми типами компрессоров. Набор пригодится в автомастерской, на мебельном производстве, в гараже или при проведении ремонта.,С помощью краскораспылителя можно покрасить деревянные, пластиковые или металлические поверхности. Промывочный пистолет предназначен для очистки деталей и инструмента, а также смазки различных поверхностей. Пистолет для подкачки шин позволяет измерить давление в шине и накачать ее. Продувочный пистолет очищает поверхности и детали струей сжатого воздуха, а спиральный шланг служит для подключения пневмоинструмента к компрессору при помощи быстросъемного коннектора.

Преимущества

Отзывы о товаре Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Краскораспылитель с нижним бачком - 1 штПистолет для подкачки шин - 1 штПистолет продувочный - 1 штПистолет моечный - 1 штШланг пневматический - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Описание

Набор пневмоинструмента Matrix 57302 включает 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с нижним бачком и шланг с быстросъемным соединением. Пневмоинструменты совместимы со всеми типами компрессоров. Набор пригодится в автомастерской, на мебельном производстве, в гараже или при проведении ремонта.,С помощью краскораспылителя можно покрасить деревянные, пластиковые или металлические поверхности. Промывочный пистолет предназначен для очистки деталей и инструмента, а также смазки различных поверхностей. Пистолет для подкачки шин позволяет измерить давление в шине и накачать ее. Продувочный пистолет очищает поверхности и детали струей сжатого воздуха, а спиральный шланг служит для подключения пневмоинструмента к компрессору при помощи быстросъемного коннектора.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302) - этот товар вы можете купить по цене 2710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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