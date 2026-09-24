Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302)
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Характеристики
Описание товара Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с нижним бачком Matrix (57302)
Набор пневмоинструмента Matrix 57302 включает 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с нижним бачком и шланг с быстросъемным соединением. Пневмоинструменты совместимы со всеми типами компрессоров. Набор пригодится в автомастерской, на мебельном производстве, в гараже или при проведении ремонта.,С помощью краскораспылителя можно покрасить деревянные, пластиковые или металлические поверхности. Промывочный пистолет предназначен для очистки деталей и инструмента, а также смазки различных поверхностей. Пистолет для подкачки шин позволяет измерить давление в шине и накачать ее. Продувочный пистолет очищает поверхности и детали струей сжатого воздуха, а спиральный шланг служит для подключения пневмоинструмента к компрессору при помощи быстросъемного коннектора.
Преимущества
- Надежность — пистолеты всех инструментов изготовлены из прочного металла.
- Качественное окрашивание — технология распыления HVLP (высокий объем, низкое давление) позволяет снизить потери краски при работе краскораспылителем.
- Удобная эксплуатация — бак краскораспылителя расположен снизу и не загораживает обзор мастеру.
- Выбор режима окрашивания — краскораспылитель оснащен регуляторами расхода краски и формы распыления.
- Промывка труднодоступных мест — промывочный пистолет имеет удлиненное сопло (205 мм).
- Прочная и вместительная емкость — стальной бак промывочного пистолета объемом 0,85 л обеспечивает значительный запас жидкости.
- Легкое накачивание шин на спаренных колесах — гибкий шланг на пистолете подкачки упрощает работу в труднодоступных местах.
- Контроль давления — пистолет подкачки шин оснащен точным механическим манометром.
- Безопасная работа — предохранительный клапан предотвращает аварийные ситуации, снижая избыточное давление в шинах.
- Надежная фиксация — на конце шланга для накачки шин имеется специальный зажим.
- Эффективная продувк
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Набор пневмоинструмента Matrix 57302 включает 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с нижним бачком и шланг с быстросъемным соединением. Пневмоинструменты совместимы со всеми типами компрессоров. Набор пригодится в автомастерской, на мебельном производстве, в гараже или при проведении ремонта.,С помощью краскораспылителя можно покрасить деревянные, пластиковые или металлические поверхности. Промывочный пистолет предназначен для очистки деталей и инструмента, а также смазки различных поверхностей. Пистолет для подкачки шин позволяет измерить давление в шине и накачать ее. Продувочный пистолет очищает поверхности и детали струей сжатого воздуха, а спиральный шланг служит для подключения пневмоинструмента к компрессору при помощи быстросъемного коннектора.
Преимущества
- Надежность — пистолеты всех инструментов изготовлены из прочного металла.
- Качественное окрашивание — технология распыления HVLP (высокий объем, низкое давление) позволяет снизить потери краски при работе краскораспылителем.
- Удобная эксплуатация — бак краскораспылителя расположен снизу и не загораживает обзор мастеру.
- Выбор режима окрашивания — краскораспылитель оснащен регуляторами расхода краски и формы распыления.
- Промывка труднодоступных мест — промывочный пистолет имеет удлиненное сопло (205 мм).
- Прочная и вместительная емкость — стальной бак промывочного пистолета объемом 0,85 л обеспечивает значительный запас жидкости.
- Легкое накачивание шин на спаренных колесах — гибкий шланг на пистолете подкачки упрощает работу в труднодоступных местах.
- Контроль давления — пистолет подкачки шин оснащен точным механическим манометром.
- Безопасная работа — предохранительный клапан предотвращает аварийные ситуации, снижая избыточное давление в шинах.
- Надежная фиксация — на конце шланга для накачки шин имеется специальный зажим.
- Эффективная продувк
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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