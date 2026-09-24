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Набор отвёрток, 3 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12167) купить с доставкой в Москве
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Набор отвёрток, 3 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12167)

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Набор отвёрток, 3 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор отвёрток, 3 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12167)
930 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х5
Вес, г.
380

Описание товара Набор отвёрток, 3 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12167)

Комбинированный набор Gross 12167 включает 3 отвертки из стали S2, с трехкомпонентными рукоятками, позволяющих осуществлять монтаж/демонтаж крепежных элементов типа Philips и Slotted. Он используется для решения профессиональных задач при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ. Длина стержней отверток составляет 75-100 мм, поэтому набор оптимален для работы с легкодоступными резьбовыми соединениями.



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Отзывы о товаре Набор отвёрток, 3 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12167)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированный набор Gross 12167 включает 3 отвертки из стали S2, с трехкомпонентными рукоятками, позволяющих осуществлять монтаж/демонтаж крепежных элементов типа Philips и Slotted. Он используется для решения профессиональных задач при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ. Длина стержней отверток составляет 75-100 мм, поэтому набор оптимален для работы с легкодоступными резьбовыми соединениями.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отвёрток, 3 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12167) - по цене 930 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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