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Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380)

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Набор отверток &quot;Era&quot; на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 1
Набор отверток &quot;Era&quot; на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 2
Набор отверток &quot;Era&quot; на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 3
Набор отверток &quot;Era&quot; на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1, РН2, РН3, SL3, SL6, SL8
  • Набор отверток &quot;Era&quot; на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 1
  • Набор отверток &quot;Era&quot; на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 2
  • Набор отверток &quot;Era&quot; на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 3
  • Набор отверток &quot;Era&quot; на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380)
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1, РН2, РН3, SL3, SL6, SL8
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
8
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х4
Вес, г.
892

Описание товара Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380)

Набор Matrix «Era» 13380 включает в себя 8 отверток из стали CrV, с 3-компонентными рукоятками. Используется для закручивания и откручивания резьбового крепежа со шлицами PH и SL. Направлять отвертку с насаженным крепежом можно одной рукой, т.к. рабочая часть каждого инструмента намагничена. Набор рекомендован для профессионального применения и будет полезен во время ремонта оборудования и бытовой техники, а также при сборке мебели.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1, РН2, РН3, SL3, SL6, SL8
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
8
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Matrix «Era» 13380 включает в себя 8 отверток из стали CrV, с 3-компонентными рукоятками. Используется для закручивания и откручивания резьбового крепежа со шлицами PH и SL. Направлять отвертку с насаженным крепежом можно одной рукой, т.к. рабочая часть каждого инструмента намагничена. Набор рекомендован для профессионального применения и будет полезен во время ремонта оборудования и бытовой техники, а также при сборке мебели.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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