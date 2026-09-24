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Набор ключей рожковых 8шт. (6-22мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15238) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей рожковых 8шт. (6-22мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15238)

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Набор ключей рожковых 8шт. (6-22мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи рожковые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649192
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Набор ключей рожковых 8шт. (6-22мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15238)
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи рожковые
Упаковка
пластиковый держатель
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
500

Описание товара Набор ключей рожковых 8шт. (6-22мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15238)

Набор Matrix Elliptical 15238 включает в себя 8 рожковых ключей из стали CrV с зеркальным хромированием и предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений с шестигранным профилем и размером головки от 6 до 22 мм. Ключи удобны для манипуляций в ограниченном пространстве, т. к. у каждого из них губки расположены под углом к рукоятке. Набор будет полезен при проведении монтажных, сантехнических работ, для ремонта автомобилей или бытовой техники, также пригодится в быту.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей рожковых 8шт. (6-22мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15238)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи рожковые
Упаковка
пластиковый держатель
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Matrix Elliptical 15238 включает в себя 8 рожковых ключей из стали CrV с зеркальным хромированием и предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений с шестигранным профилем и размером головки от 6 до 22 мм. Ключи удобны для манипуляций в ограниченном пространстве, т. к. у каждого из них губки расположены под углом к рукоятке. Набор будет полезен при проведении монтажных, сантехнических работ, для ремонта автомобилей или бытовой техники, также пригодится в быту.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей рожковых 8шт. (6-22мм), CrV, Elliptical, зерк. хромирование Matrix (15238) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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