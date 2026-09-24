Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649162
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
700
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414)
Набор Matrix 15414 включает 6 комбинированных ключей из стали CrV, размером 6-17 мм, с покрытием «полированный хром», которые пригодятся во время ремонтных работ дома или в гараже. С их помощью можно быстро монтировать и демонтировать крепежные элементы. В набор входят инструменты основных типоразмеров, позволяющие эффективно решать поставленные задачи.
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Набор Matrix 15414 включает 6 комбинированных ключей из стали CrV, размером 6-17 мм, с покрытием «полированный хром», которые пригодятся во время ремонтных работ дома или в гараже. С их помощью можно быстро монтировать и демонтировать крепежные элементы. В набор входят инструменты основных типоразмеров, позволяющие эффективно решать поставленные задачи.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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