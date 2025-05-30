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Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513)

21 Отзывы
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Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 2
Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
Ключи 8 шт, пластиковый подвес
  • Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 1
  • Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 2
  • Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 610 руб.  2 690 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649152
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513)
1 610 руб. -40%
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
Ключи 8 шт, пластиковый подвес
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х4
Вес, кг.
1.1

Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513)

Набор комбинированных трещоточных ключей MATRIX 8 шт 14513 предназначен для монтажа и демонтажа гаек и болтов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали для долгого срока службы. А хромоникелевое покрытие защищает ключи от коррозии.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пробовал, но на вид средненько
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Абдулла И.

Достоинства:


Комментарий:
качество не соответствует ожиданиям. на деле не проверял ещё, но чувствую что не надолго хватит.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказал пришло один ключ уже с ржавчиной
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
не плохое качество ,за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришли быстро,пока не проверял на качество
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошие, сколько прослужит время покажет. продавцу спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги шикарный набор, но далеко от идеала
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Виктор У.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все хорошо. охват размеров хороший.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные ключи за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
рабочий инструмент советую.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Геннадий Р.

Достоинства:


Комментарий:
пришли хорошо упакованные, целые, но ощупь крепкие. проверим в деле.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Артём Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Только забрал и сразу в бой, использовал в основном на 18, 14, 15. На гайке сидят хорошо в размер. Затягивал элементы подвески на автомобиле, грани не стерлись, так что пока рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Галина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Сыну очень понравились. Хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные ключи.Рекамендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар советую к покупке , очень доволен !!!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Саша Л.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, качественные
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
На вид крепкие, в работе не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
норм. ща эти деньги качество нормальное
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё в описании. - в том что плохо видно размер ключа.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, в работе пока не пробывал.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
обычные ключи, вроде нормальные



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
Ключи 8 шт, пластиковый подвес
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных трещоточных ключей MATRIX 8 шт 14513 предназначен для монтажа и демонтажа гаек и болтов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали для долгого срока службы. А хромоникелевое покрытие защищает ключи от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пробовал, но на вид средненько
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Абдулла И.

Достоинства:


Комментарий:
качество не соответствует ожиданиям. на деле не проверял ещё, но чувствую что не надолго хватит.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказал пришло один ключ уже с ржавчиной
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
не плохое качество ,за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришли быстро,пока не проверял на качество
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошие, сколько прослужит время покажет. продавцу спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги шикарный набор, но далеко от идеала
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Виктор У.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все хорошо. охват размеров хороший.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные ключи за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
рабочий инструмент советую.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Геннадий Р.

Достоинства:


Комментарий:
пришли хорошо упакованные, целые, но ощупь крепкие. проверим в деле.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Артём Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Только забрал и сразу в бой, использовал в основном на 18, 14, 15. На гайке сидят хорошо в размер. Затягивал элементы подвески на автомобиле, грани не стерлись, так что пока рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Галина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Сыну очень понравились. Хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные ключи.Рекамендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар советую к покупке , очень доволен !!!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Саша Л.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, качественные
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
На вид крепкие, в работе не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
норм. ща эти деньги качество нормальное
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё в описании. - в том что плохо видно размер ключа.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, в работе пока не пробывал.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
обычные ключи, вроде нормальные


Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513) - данный товар вы можете купить по цене 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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