Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
Ключи 8 шт, пластиковый подвес
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 610 руб. 2 690 руб.
В наличии
Код товара: 649152
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1 610 руб. -40%
2 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
Ключи 8 шт, пластиковый подвес
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х4
Вес, кг.
1.1
Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513)
Набор комбинированных трещоточных ключей MATRIX 8 шт 14513 предназначен для монтажа и демонтажа гаек и болтов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали для долгого срока службы. А хромоникелевое покрытие защищает ключи от коррозии.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
Ключи 8 шт, пластиковый подвес
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных трещоточных ключей MATRIX 8 шт 14513 предназначен для монтажа и демонтажа гаек и болтов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали для долгого срока службы. А хромоникелевое покрытие защищает ключи от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пробовал, но на вид средненько
Достоинства:
Комментарий:
качество не соответствует ожиданиям. на деле не проверял ещё, но чувствую что не надолго хватит.
Достоинства:
Комментарий:
заказал пришло один ключ уже с ржавчиной
Достоинства:
Комментарий:
не плохое качество ,за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
пришли быстро,пока не проверял на качество
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошие, сколько прослужит время покажет. продавцу спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
за такие деньги шикарный набор, но далеко от идеала
Достоинства:
Комментарий:
Внешне все хорошо. охват размеров хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные ключи за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
рабочий инструмент советую.
Достоинства:
Комментарий:
пришли хорошо упакованные, целые, но ощупь крепкие. проверим в деле.
Достоинства:
Комментарий:
Только забрал и сразу в бой, использовал в основном на 18, 14, 15. На гайке сидят хорошо в размер. Затягивал элементы подвески на автомобиле, грани не стерлись, так что пока рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну очень понравились. Хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные ключи.Рекамендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар советую к покупке , очень доволен !!!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, качественные
Достоинства:
Комментарий:
На вид крепкие, в работе не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
норм. ща эти деньги качество нормальное
Достоинства:
Комментарий:
Всё в описании. - в том что плохо видно размер ключа.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, в работе пока не пробывал.
Достоинства:
Комментарий:
обычные ключи, вроде нормальные
Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513) - данный товар вы можете купить по цене 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных трещоточных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14513)
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пробовал, но на вид средненько
Достоинства:
Комментарий:
качество не соответствует ожиданиям. на деле не проверял ещё, но чувствую что не надолго хватит.
Достоинства:
Комментарий:
заказал пришло один ключ уже с ржавчиной
Достоинства:
Комментарий:
не плохое качество ,за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
пришли быстро,пока не проверял на качество
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошие, сколько прослужит время покажет. продавцу спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
за такие деньги шикарный набор, но далеко от идеала
Достоинства:
Комментарий:
Внешне все хорошо. охват размеров хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные ключи за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
рабочий инструмент советую.
Достоинства:
Комментарий:
пришли хорошо упакованные, целые, но ощупь крепкие. проверим в деле.
Достоинства:
Комментарий:
Только забрал и сразу в бой, использовал в основном на 18, 14, 15. На гайке сидят хорошо в размер. Затягивал элементы подвески на автомобиле, грани не стерлись, так что пока рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну очень понравились. Хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные ключи.Рекамендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар советую к покупке , очень доволен !!!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, качественные
Достоинства:
Комментарий:
На вид крепкие, в работе не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
норм. ща эти деньги качество нормальное
Достоинства:
Комментарий:
Всё в описании. - в том что плохо видно размер ключа.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, в работе пока не пробывал.
Достоинства:
Комментарий:
обычные ключи, вроде нормальные