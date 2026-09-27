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Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148)

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Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 1
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 2
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 3
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 4
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 5
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 6
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 7
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 8
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 9
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 10
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 11
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 12
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 13
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 14
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 15
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 16
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 17
Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 1
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 2
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 3
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 4
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 5
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 6
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 7
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 8
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 9
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 10
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 11
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 12
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 13
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 14
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 15
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 16
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 17
  • Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649145
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148)
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной
Количество бит, шт
8
Торцовые головки
8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х5
Вес, г.
500

Описание товара Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148)

Набор комбинированных ключей Gross 15148 из 8 шт. размером от 8 до 19 мм, холодный штамп, — комплект ручных слесарно-монтажных инструментов из стали CrV, позволяющих закручивать и откручивать гаечные и болтовые соединения. Кольцевой зев каждого ключа имеет 12-гранную рабочую поверхность и крепко удерживает крепеж, не повреждая его. Ключи используются при ремонте автомобилей, сборке техники, будут полезны и в быту.

Преимущества

  • Прочность и надежность — инструменты произведены методом холодной штамповки из высококачественной стали CrV-группы.
  • Устойчивость к механическим воздействиям — твердость материала рабочих частей составляет 45-48 HRC.
  • Точность и эффективность работ — слегка изогнутые накидные рабочие части смещены на 15 градусов относительно тела ключей.
  • Антикоррозийная стойкость — ключи защищены от ржавчины хромоникелевым покрытием.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной
Количество бит, шт
8
Торцовые головки
8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор комбинированных ключей Gross 15148 из 8 шт. размером от 8 до 19 мм, холодный штамп, — комплект ручных слесарно-монтажных инструментов из стали CrV, позволяющих закручивать и откручивать гаечные и болтовые соединения. Кольцевой зев каждого ключа имеет 12-гранную рабочую поверхность и крепко удерживает крепеж, не повреждая его. Ключи используются при ремонте автомобилей, сборке техники, будут полезны и в быту.

Преимущества

  • Прочность и надежность — инструменты произведены методом холодной штамповки из высококачественной стали CrV-группы.
  • Устойчивость к механическим воздействиям — твердость материала рабочих частей составляет 45-48 HRC.
  • Точность и эффективность работ — слегка изогнутые накидные рабочие части смещены на 15 градусов относительно тела ключей.
  • Антикоррозийная стойкость — ключи защищены от ржавчины хромоникелевым покрытием.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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