Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148)
Набор комбинированных ключей Gross 15148 из 8 шт. размером от 8 до 19 мм, холодный штамп, — комплект ручных слесарно-монтажных инструментов из стали CrV, позволяющих закручивать и откручивать гаечные и болтовые соединения. Кольцевой зев каждого ключа имеет 12-гранную рабочую поверхность и крепко удерживает крепеж, не повреждая его. Ключи используются при ремонте автомобилей, сборке техники, будут полезны и в быту.
Преимущества
- Прочность и надежность — инструменты произведены методом холодной штамповки из высококачественной стали CrV-группы.
- Устойчивость к механическим воздействиям — твердость материала рабочих частей составляет 45-48 HRC.
- Точность и эффективность работ — слегка изогнутые накидные рабочие части смещены на 15 градусов относительно тела ключей.
- Антикоррозийная стойкость — ключи защищены от ржавчины хромоникелевым покрытием.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитНабор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H8C_z01, 6 -...
-
В наличииЦена 1 130 руб. 1 810 руб.283 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет)
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНабор комбинированных гаечных ключей СИБИН 27089-H10_z01, 6 - 24...
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 х 32 мм, 12 шт., хромированные Sparta
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНабор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрези...
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 12 шт. 6-22 мм антислип Stels (152...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитНабор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27009-H8, 6 - 22 мм, 8 предме...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H46 (46 ...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех...
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитОтвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28, 28 предметов (2...
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Mat...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитНабор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром M...
Набор комбинированных ключей Gross 15148 из 8 шт. размером от 8 до 19 мм, холодный штамп, — комплект ручных слесарно-монтажных инструментов из стали CrV, позволяющих закручивать и откручивать гаечные и болтовые соединения. Кольцевой зев каждого ключа имеет 12-гранную рабочую поверхность и крепко удерживает крепеж, не повреждая его. Ключи используются при ремонте автомобилей, сборке техники, будут полезны и в быту.
Преимущества
- Прочность и надежность — инструменты произведены методом холодной штамповки из высококачественной стали CrV-группы.
- Устойчивость к механическим воздействиям — твердость материала рабочих частей составляет 45-48 HRC.
- Точность и эффективность работ — слегка изогнутые накидные рабочие части смещены на 15 градусов относительно тела ключей.
- Антикоррозийная стойкость — ключи защищены от ржавчины хромоникелевым покрытием.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 8-19 мм, 8 шт., CrV, холодный штамп Gross (15148)