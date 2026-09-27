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Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283)

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Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 1
Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 2
Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 3
Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 4
Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 5
Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 6
Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19
  • Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 1
  • Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 2
  • Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 3
  • Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 4
  • Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 5
  • Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 6
  • Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19
Количество бит, шт
8
Торцовые головки
8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х28х5
Вес, г.
793

Описание товара Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283)

Набор Stels 15283 включает 8 комбинированных ключей из стали CrV, размером от 8 до 19 мм, антислип, которые позволяют откручивать и закручивать резьбовые соединения. Они универсальны в применении, т.к. имеют кольцевую и рожковую головки. 12-гранный профиль накидного зева обеспечивает увеличенную площадь контакта с поверхностью крепежа, что минимизирует вероятность его деформации. Ключи будут полезны в автомастерской, для монтажа и демонтажа оборудования, пригодятся для работ по дому.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — инструменты изготовлены из стали хромованадиевой группы, твердость рабочих частей составляет 42-50 HRC.
  • Улучшенные антикоррозионные свойства и повышенная износостойкость благодаря хромированному покрытию.
  • Удобство при выполнении монтажных работ — кольцевой зев каждого ключа смещен на 15 градусов относительно его тела.
  • Надежный хват — благодаря рельефной поверхности ключи не скользят в руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19
Количество бит, шт
8
Торцовые головки
8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Stels 15283 включает 8 комбинированных ключей из стали CrV, размером от 8 до 19 мм, антислип, которые позволяют откручивать и закручивать резьбовые соединения. Они универсальны в применении, т.к. имеют кольцевую и рожковую головки. 12-гранный профиль накидного зева обеспечивает увеличенную площадь контакта с поверхностью крепежа, что минимизирует вероятность его деформации. Ключи будут полезны в автомастерской, для монтажа и демонтажа оборудования, пригодятся для работ по дому.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — инструменты изготовлены из стали хромованадиевой группы, твердость рабочих частей составляет 42-50 HRC.
  • Улучшенные антикоррозионные свойства и повышенная износостойкость благодаря хромированному покрытию.
  • Удобство при выполнении монтажных работ — кольцевой зев каждого ключа смещен на 15 градусов относительно его тела.
  • Надежный хват — благодаря рельефной поверхности ключи не скользят в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (15283) - по цене 900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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