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Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix

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Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 2
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 3
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 4
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 5
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 6
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 7
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 8
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 2
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 3
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 4
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 5
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 6
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 7
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 8
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649123
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
440

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix

Набор удлиненных имбусовых ключей HEX, 2-12мм, CrV, 9шт, сатин MATRIX 12302 служит для ручного отвинчивания/завинчивания крепежных элементов. Подходит для работы в труднодоступных местах благодаря двустороннему применению. Сатинированные поверхности ключей обеспечивают крепкое удержание инструментов в ладони даже при высоком крутящем моменте. Материал изделий - хромованадиевая сталь высокого качества. По степени твердости ключи соответствуют 50 HRС. Ключи крепятся в специальной клипсе.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор удлиненных имбусовых ключей HEX, 2-12мм, CrV, 9шт, сатин MATRIX 12302 служит для ручного отвинчивания/завинчивания крепежных элементов. Подходит для работы в труднодоступных местах благодаря двустороннему применению. Сатинированные поверхности ключей обеспечивают крепкое удержание инструментов в ладони даже при высоком крутящем моменте. Материал изделий - хромованадиевая сталь высокого качества. По степени твердости ключи соответствуют 50 HRС. Ключи крепятся в специальной клипсе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - этот товар вы можете купить по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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