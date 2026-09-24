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Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix (12301) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix (12301)

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Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин.// Matrix - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин.// Matrix - фото 2
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин.// Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин.// Matrix - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин.// Matrix - фото 2
  • Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин.// Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix (12301)
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
450

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix (12301)

Набор коротких имбусовых ключей - незаменимый помощник в арсенале как начинающего, так и профессионального мастера. С его помощью можно собрать мебель или выполнить мелкие бытовые работы. Шестигранные ключи применяются при работе с крепежом, оснащенным внутренним шестигранником. Благодаря небольшой длине они позволяют работать в условиях ограниченного пространства.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix (12301)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор коротких имбусовых ключей - незаменимый помощник в арсенале как начинающего, так и профессионального мастера. С его помощью можно собрать мебель или выполнить мелкие бытовые работы. Шестигранные ключи применяются при работе с крепежом, оснащенным внутренним шестигранником. Благодаря небольшой длине они позволяют работать в условиях ограниченного пространства.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix (12301) - купить по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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