Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, короткие Matrix (11226)
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Характеристики
Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, короткие Matrix (11226)
Набор Matrix 11226 из 9 коротких оксидированных имбусовых ключей размером 1,5-10 мм, из стали CrV, используется для монтажа и демонтажа крепежа со шлицем HEX. Шестигранники наиболее часто применяются для закручивания мебельных евровинтов и ремонта велосипедов. Г-образная форма ключей позволяет использовать их длинные части в качестве рабочих для удобного доступа в труднодоступные места.
Преимущества
- Высокий ресурс — ключи изготовлены из прочной и износостойкой хромованадиевой стали.
- Коррозионная стойкость — оксидированное покрытие надежно защищает инструменты от разрушения.
- Универсальность — короткие части инструментов можно использовать для работы в ограниченном пространстве и в случаях, когда требуется приложить большое усилие.
- Продуманная комплектация — в набор входит удобный пластиковый держатель с отверстием для подвесного хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор Matrix 11226 из 9 коротких оксидированных имбусовых ключей размером 1,5-10 мм, из стали CrV, используется для монтажа и демонтажа крепежа со шлицем HEX. Шестигранники наиболее часто применяются для закручивания мебельных евровинтов и ремонта велосипедов. Г-образная форма ключей позволяет использовать их длинные части в качестве рабочих для удобного доступа в труднодоступные места.
Преимущества
- Высокий ресурс — ключи изготовлены из прочной и износостойкой хромованадиевой стали.
- Коррозионная стойкость — оксидированное покрытие надежно защищает инструменты от разрушения.
- Универсальность — короткие части инструментов можно использовать для работы в ограниченном пространстве и в случаях, когда требуется приложить большое усилие.
- Продуманная комплектация — в набор входит удобный пластиковый держатель с отверстием для подвесного хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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