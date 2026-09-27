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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317)

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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 2
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 3
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 4
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 5
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 6
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 2
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 3
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 4
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 5
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 6
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649111
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х2
Вес, г.
370

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317)

Набор удлиненных имбусовых ключей Сибртех 12318 из закаленной стали 45Х, покрытых никелем, 9 шт. в упаковке, используется для работы с евровинтами, имеющими шлиц HEX в виде внутреннего шестигранника. В комплекте 9 ключей размером от 1,5 до 10 мм, что обеспечивает широкие возможности применения набора. Он пригодится при сборке мебели, для ремонта велосипедов, установки и регулировки пластиковых окон.

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — ключи изготовлены из высококачественной стали 45Х, закалены до твердости 45 HRC и никелированы.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — Г-образная форма облегчает закручивание и откручивание крепежа.
  • Использование короткого конца в качестве рабочего — набор удобен для работы с большим усилием или в ограниченном пространстве.
  • Продуманная упаковка — держатель-клипса из прочного пластика обеспечивает удобное хранение и быстрое извлечение инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор удлиненных имбусовых ключей Сибртех 12318 из закаленной стали 45Х, покрытых никелем, 9 шт. в упаковке, используется для работы с евровинтами, имеющими шлиц HEX в виде внутреннего шестигранника. В комплекте 9 ключей размером от 1,5 до 10 мм, что обеспечивает широкие возможности применения набора. Он пригодится при сборке мебели, для ремонта велосипедов, установки и регулировки пластиковых окон.

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — ключи изготовлены из высококачественной стали 45Х, закалены до твердости 45 HRC и никелированы.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — Г-образная форма облегчает закручивание и откручивание крепежа.
  • Использование короткого конца в качестве рабочего — набор удобен для работы с большим усилием или в ограниченном пространстве.
  • Продуманная упаковка — держатель-клипса из прочного пластика обеспечивает удобное хранение и быстрое извлечение инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12317) – стоимость товара 310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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