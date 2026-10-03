Набор инструментов, 1/4", Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels (14099)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/4", Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels (14099)
Набор инструмента, 1/4, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Особенности: Наборы инструмента торговой марки STELS разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Каждый этап производства контролируется в соответствии с международными стандартами. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью. Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента. Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе. Шаг зуба 5 град. Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застежками. Наборы инструмента STELS пригодятся вам не только в автомобиле. С их помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитНабор торцевых головок с трещоткой STELS 13574, 1/4", 26 предмет...
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитНабор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, ...
-
В наличииЦена 3 070 руб. 5 700 руб.768 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-123
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитНабор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм,...
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-30e
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Ste...
-
В наличииЦена 3 140 руб. 3 748 руб.785 руб. в СплитНабор принадлежностей Bosch X-Line-50 (2607019327)
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 11 ш...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитНабор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитНабор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z...
-
В наличииЦена 3 250 руб. 5 040 руб.813 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-100 93723521
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Хозяин-42, 42 предмета (221...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels (14099)