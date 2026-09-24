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Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) купить с доставкой в Москве
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Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527)

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Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 1
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 2
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 3
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 4
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 5
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 6
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 7
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 8
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 9
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 10
Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 1
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 2
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 3
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 4
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 5
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 6
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 7
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 8
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 9
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 10
  • Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х16
Вес, г.
218

Описание товара Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527)

Фосфатированные бокорезы Сибртех 17527 длиной 160 мм, с трехкомпонентными рукоятками, применяются для перекусывания проводов, проволоки и стержней, резки металлических и пластмассовых деталей. Будут полезны при проведении монтажных и слесарных работ дома, в гараже, а также в мастерской и на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — бокорезы выполнены из кованой и закаленной в масле стали 45, губки частично отшлифованы.
  • Защита от коррозии — фосфатированные рабочие части устойчивы к воздействию влаги.
  • Безопасная работа — широкие упоры препятствуют соскальзыванию руки к рабочим частям.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание

Фосфатированные бокорезы Сибртех 17527 длиной 160 мм, с трехкомпонентными рукоятками, применяются для перекусывания проводов, проволоки и стержней, резки металлических и пластмассовых деталей. Будут полезны при проведении монтажных и слесарных работ дома, в гараже, а также в мастерской и на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — бокорезы выполнены из кованой и закаленной в масле стали 45, губки частично отшлифованы.
  • Защита от коррозии — фосфатированные рабочие части устойчивы к воздействию влаги.
  • Безопасная работа — широкие упоры препятствуют соскальзыванию руки к рабочим частям.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17527) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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