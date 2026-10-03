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Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix купить с доставкой в Москве
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Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix

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Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 1
Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 2
Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 3
Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 4
Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 5
Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 6
Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 1
  • Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 2
  • Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 3
  • Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 4
  • Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 5
  • Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 6
  • Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649012
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х3
Вес, г.
310

Описание товара Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix

Комбинированные шлифованные плоскогубцы Matrix Standard 16974 длиной 200 мм, с пластмассовыми рукоятками, предназначены для захвата и удерживания заготовок, крепежных элементов, проволоки и проводов. Благодаря шлифованной поверхности инструмент обладает повышенной механической прочностью. Форма губок позволяет фиксировать круглые предметы, а режущими кромками можно перекусывать проводки и проволоку. Плоскогубцы применяют в строительном, слесарном и столярном деле, также инструмент полезен во время ремонта автомобилей и в быту.

Преимущества

  • Надежная фиксация деталей — губки имеют зазубренную поверхность.
  • Устойчивость к разрушению при высоких нагрузках — рабочие кромки прошли закалку высокочастотными токами.
  • Прочность — рабочие части выполнены из углеродистой стали 45.
  • Эргономичность — пластмассовые рукоятки снабжены ограничителями, препятствующими выскальзыванию из ладони.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированные шлифованные плоскогубцы Matrix Standard 16974 длиной 200 мм, с пластмассовыми рукоятками, предназначены для захвата и удерживания заготовок, крепежных элементов, проволоки и проводов. Благодаря шлифованной поверхности инструмент обладает повышенной механической прочностью. Форма губок позволяет фиксировать круглые предметы, а режущими кромками можно перекусывать проводки и проволоку. Плоскогубцы применяют в строительном, слесарном и столярном деле, также инструмент полезен во время ремонта автомобилей и в быту.

Преимущества

  • Надежная фиксация деталей — губки имеют зазубренную поверхность.
  • Устойчивость к разрушению при высоких нагрузках — рабочие кромки прошли закалку высокочастотными токами.
  • Прочность — рабочие части выполнены из углеродистой стали 45.
  • Эргономичность — пластмассовые рукоятки снабжены ограничителями, препятствующими выскальзыванию из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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