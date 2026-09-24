Бокорезы, Comfort, 200 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17570)
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Характеристики
Описание товара Бокорезы, Comfort, 200 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17570)
Комбинированные шлифованные плоскогубцы Sparta Comfort 16971 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для работы с крепежными элементами, проводами, проволокой и другими предметами. Губки с насечками надежно фиксируют детали, а специальные выемки облегчают захват круглых предметов. Плоскогубцы способны не только удерживать, но и перекусывать проволоку и проводки — для этого предусмотрены режущие кромки. Инструмент будет полезен на строительной площадке, во время ремонта, в слесарной и столярной мастерской, автосервисе, а также подойдет для решения бытовых задач.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из углеродистой стали 45 и отшлифованы.
- Эффективная работа — режущие кромки, закаленные токами высокой частоты до 53 HRC, справляются с твердой проволокой без потери остроты.
- Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — твердость зажимных частей составляет 45,5 HRC.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки с упорами для пальцев обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Комбинированные шлифованные плоскогубцы Sparta Comfort 16971 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для работы с крепежными элементами, проводами, проволокой и другими предметами. Губки с насечками надежно фиксируют детали, а специальные выемки облегчают захват круглых предметов. Плоскогубцы способны не только удерживать, но и перекусывать проволоку и проводки — для этого предусмотрены режущие кромки. Инструмент будет полезен на строительной площадке, во время ремонта, в слесарной и столярной мастерской, автосервисе, а также подойдет для решения бытовых задач.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из углеродистой стали 45 и отшлифованы.
- Эффективная работа — режущие кромки, закаленные токами высокой частоты до 53 HRC, справляются с твердой проволокой без потери остроты.
- Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — твердость зажимных частей составляет 45,5 HRC.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки с упорами для пальцев обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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