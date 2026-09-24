Бокорезы NICKEL, 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17520)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 649002
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х3
Вес, г.
225
Описание товара Бокорезы NICKEL, 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17520)
Никелированные плоскогубцы Matrix NICKEL 16902 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения ремонтных и монтажных работ. Губки с насечками крепко удерживают детали разной формы, крепеж, проволоку или провода. Режущие кромки позволяют перекусывать проволоку. Плоскогубцы используются в профессиональной и бытовой сфере.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из стали 45.
- Эффективность — рабочие кромки прошли закалку до 53 HRC, поэтому справляются с твердой проволокой без потери режущих свойств.
- Возможность работать с плоскими и круглыми деталями — губки имеют 2 зоны захвата.
- Долговечность — никелированные рабочие поверхности не подвержены коррозии.
- Комфортная и безопасная работа — двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке и имеют специальные упоры для пальцев.
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Никелированные плоскогубцы Matrix NICKEL 16902 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения ремонтных и монтажных работ. Губки с насечками крепко удерживают детали разной формы, крепеж, проволоку или провода. Режущие кромки позволяют перекусывать проволоку. Плоскогубцы используются в профессиональной и бытовой сфере.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из стали 45.
- Эффективность — рабочие кромки прошли закалку до 53 HRC, поэтому справляются с твердой проволокой без потери режущих свойств.
- Возможность работать с плоскими и круглыми деталями — губки имеют 2 зоны захвата.
- Долговечность — никелированные рабочие поверхности не подвержены коррозии.
- Комфортная и безопасная работа — двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке и имеют специальные упоры для пальцев.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы NICKEL, 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17520) - по цене 360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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