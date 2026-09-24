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Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) купить с доставкой в Москве
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Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595)

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Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 1
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 2
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 3
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 4
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 5
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 6
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 7
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 8
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 9
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 10
Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 1
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 2
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 3
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 4
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 5
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 6
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 7
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 8
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 9
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 10
  • Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648995
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595)
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
280

Описание товара Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595)

Шлифованные плоскогубцы Matrix Econom 16993 длиной 180 мм, с пластмассовыми рукоятками, необходимы для выполнения слесарных, столярных и монтажных работ. Они удерживают плоские и круглые предметы, а также перекусывают проволоку и провода. Губки с зазубренной поверхностью надежно фиксируют детали. Инструмент используется во время строительства, ремонта, обслуживания автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, поверхность стальных частей отшлифована.
  • Высокий ресурс — режущие элементы закалены высокочастотными токами до твердости около 46 HRC и долго сохраняют остроту.
  • Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — зажимные части имеют твердость около 40 HRC.
  • Надежный хват — благодаря ограничителям пластмассовые рукоятки не выскальзывают из ладони.



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Отзывы о товаре Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифованные плоскогубцы Matrix Econom 16993 длиной 180 мм, с пластмассовыми рукоятками, необходимы для выполнения слесарных, столярных и монтажных работ. Они удерживают плоские и круглые предметы, а также перекусывают проволоку и провода. Губки с зазубренной поверхностью надежно фиксируют детали. Инструмент используется во время строительства, ремонта, обслуживания автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, поверхность стальных частей отшлифована.
  • Высокий ресурс — режущие элементы закалены высокочастотными токами до твердости около 46 HRC и долго сохраняют остроту.
  • Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — зажимные части имеют твердость около 40 HRC.
  • Надежный хват — благодаря ограничителям пластмассовые рукоятки не выскальзывают из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17595) - по цене 350 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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