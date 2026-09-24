Бокорезы Classic, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Sparta (17560)
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 648992
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320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х2
Вес, г.
230
Описание товара Бокорезы Classic, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Sparta (17560)
Шлифованные бокорезы Sparta Classic 17560 длиной 180 мм, с пластмассовыми рукоятками, для проведения слесарно-монтажных работ. Успешно справляются с перекусыванием проволоки, алюминиевых и медных проводов, а также снятием изоляции с кабельных изделий. Инструмент пригодится не только в домашнем хозяйстве, но и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — бокорезы выполнены из углеродистой стали марки У7, закаленной до твердости 45,5 HRC.
- Быстрая и аккуратная работа без риска поломки— режущие кромки дополнительно закалены до твердости 53 HRC.
- Высокое качество реза — рабочая поверхность отшлифована, что обеспечивает плотное прилегание губок.
- Комфортная и безопасная работа — пластиковые рукоятки удобно лежат в руке, специальный выступы предотвращают соскальзывание пальцев на рабочую часть.
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Шлифованные бокорезы Sparta Classic 17560 длиной 180 мм, с пластмассовыми рукоятками, для проведения слесарно-монтажных работ. Успешно справляются с перекусыванием проволоки, алюминиевых и медных проводов, а также снятием изоляции с кабельных изделий. Инструмент пригодится не только в домашнем хозяйстве, но и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — бокорезы выполнены из углеродистой стали марки У7, закаленной до твердости 45,5 HRC.
- Быстрая и аккуратная работа без риска поломки— режущие кромки дополнительно закалены до твердости 53 HRC.
- Высокое качество реза — рабочая поверхность отшлифована, что обеспечивает плотное прилегание губок.
- Комфортная и безопасная работа — пластиковые рукоятки удобно лежат в руке, специальный выступы предотвращают соскальзывание пальцев на рабочую часть.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Classic, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Sparta (17560) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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