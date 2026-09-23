Болторез 450 мм, 18", Cr-Mo Denzel (78534)
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Характеристики
Описание товара Болторез 450 мм, 18", Cr-Mo Denzel (78534)
Болторез Denzel 450 мм, 18", Cr-Mo 78534 предназначен для перекусывания стальных прутков диаметром 4,8 мм, болтов и шурупов, тросов, разнородной проволоки. Рабочая часть инструмента выполнена из качественной хромомолибденовой стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Покрытие порошковой эмалью увеличивает эксплуатационный ресурс инструмента и защищает рабочую часть от коррозии. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках при работе. Технические характеристики болтореза Denzel 78534 Диаметр прутка, мм 8 Материал губок CrMo Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Вес нетто, кг 1,75 Длина, мм 450 Диэлектрическое покрытие нет Преимущества болтореза Denzel 78534 Износостойкие губки, выполненные из стали CrMo, обладают повышенной прочностью и жесткостью Твердость рабочих губок 56-60 HRC позволяет работать с прочными материалами Дополнительный рычаг Denzel 450 мм, 18", Cr-Mo 78534 уменьшает прикладываемое усилие. Эксцентриковый механизм регулирует прилегание рабочих губок друг к другу Эргономичные рукоятки удобно лежат в руке
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