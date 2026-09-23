Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2"/38 мм Gross (20801)
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Характеристики
Описание товара Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2"/38 мм Gross (20801)
Клещеобразная струбцина Gross 20801 в пластиковом корпусе, с храповым механизмом жесткой фиксации, используется для фиксирования деталей толщиной 1-1/2 дюйма / 38 мм при их скреплении и обработке. Позволяет зажимать и удерживать заготовки из древесины и других материалов. Благодаря надежному металлическому храповому механизму губки жестко фиксируют предметы, что отличает данную модель от струбцин прищепочного типа на пружинах. Инструмент предназначен для профессионального использования.
Преимущества
- Благодаря шарнирному креплению прижимных насадок сжимаемые детали можно устанавливать под разными углами.
- Корпус выполнен из высокопрочного стеклопластика, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
- Курковый фиксатор обеспечивает моментальное раскрытие струбцины, что облегчает работу с ней.
- Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, что повышает комфортность работы.
- Инструмент произведен на фирменном заводе в Тайване и обладает гарантированно высоким качеством.
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Клещеобразная струбцина Gross 20801 в пластиковом корпусе, с храповым механизмом жесткой фиксации, используется для фиксирования деталей толщиной 1-1/2 дюйма / 38 мм при их скреплении и обработке. Позволяет зажимать и удерживать заготовки из древесины и других материалов. Благодаря надежному металлическому храповому механизму губки жестко фиксируют предметы, что отличает данную модель от струбцин прищепочного типа на пружинах. Инструмент предназначен для профессионального использования.
Преимущества
- Благодаря шарнирному креплению прижимных насадок сжимаемые детали можно устанавливать под разными углами.
- Корпус выполнен из высокопрочного стеклопластика, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
- Курковый фиксатор обеспечивает моментальное раскрытие струбцины, что облегчает работу с ней.
- Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, что повышает комфортность работы.
- Инструмент произведен на фирменном заводе в Тайване и обладает гарантированно высоким качеством.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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