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Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8" / 42мм Сибртех (20784) купить с доставкой в Москве
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Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8" / 42мм Сибртех (20784)

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Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 1
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 2
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 3
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 4
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 5
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 6
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 7
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 8
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 1
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 2
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 3
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 4
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 5
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 6
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 7
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 8
  • Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8&quot; / 42мм// Сибртех - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648928
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Размеры в упаковке, см
8х6х4
Вес, г.
25

Описание товара Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8" / 42мм Сибртех (20784)

Струбцина клещеобразная в пластиковом корпусе, с усиленной пружиной и 2-компонентными рукоятками, предназначена для зажимания различных предметов. Используется для легкой фиксации деталей, например, для склеивания или разметки. Струбцина подходит для выполнения столярных работ дома или в мастерской.



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Отзывы о товаре Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8" / 42мм Сибртех (20784)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Описание
Струбцина клещеобразная в пластиковом корпусе, с усиленной пружиной и 2-компонентными рукоятками, предназначена для зажимания различных предметов. Используется для легкой фиксации деталей, например, для склеивания или разметки. Струбцина подходит для выполнения столярных работ дома или в мастерской.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,1-5/8" / 42мм Сибртех (20784) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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