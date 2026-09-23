Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 648907
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х17х4
Вес, кг.
2.04
Описание товара Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407)
Струбцина F-образная 500х120х600 мм MASTER MATRIX 20407 предназначена для фиксации деталей при сборке или склеивании. При изготовлении использовался прочный металл и нанесено порошковое покрытие для предотвращения коррозии. Регулировка силы зажима производится за счет винта. Технические характеристики струбцины MATRIX 20407 Тип: струбцина
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Струбцина F-образная 500х120х600 мм MASTER MATRIX 20407 предназначена для фиксации деталей при сборке или склеивании. При изготовлении использовался прочный металл и нанесено порошковое покрытие для предотвращения коррозии. Регулировка силы зажима производится за счет винта. Технические характеристики струбцины MATRIX 20407 Тип: струбцина
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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