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Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) купить с доставкой в Москве
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Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407)

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Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 1
Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 2
Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 3
Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 4
Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 5
Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 6
Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 1
  • Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 2
  • Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 3
  • Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 4
  • Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 5
  • Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 6
  • Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407)
1 010 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х17х4
Вес, кг.
2.04

Описание товара Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407)

Струбцина F-образная 500х120х600 мм MASTER MATRIX 20407 предназначена для фиксации деталей при сборке или склеивании. При изготовлении использовался прочный металл и нанесено порошковое покрытие для предотвращения коррозии. Регулировка силы зажима производится за счет винта. Технические характеристики струбцины MATRIX 20407 Тип: струбцина 



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина F-образная 500х120х600 мм MASTER MATRIX 20407 предназначена для фиксации деталей при сборке или склеивании. При изготовлении использовался прочный металл и нанесено порошковое покрытие для предотвращения коррозии. Регулировка силы зажима производится за счет винта. Технические характеристики струбцины MATRIX 20407 Тип: струбцина 


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (20407) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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