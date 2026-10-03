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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) купить с доставкой в Москве
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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502)

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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 1
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 2
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 3
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 4
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 5
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 6
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 7
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 8
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 9
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 10
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 11
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 1
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 2
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 3
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 4
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 5
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 6
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 7
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 8
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 9
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 10
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 11
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648890
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
520

Описание товара Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502)

Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
55
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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