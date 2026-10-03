Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648890
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
520
Описание товара Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502)
Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
55
Страна производитель
Китай
Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 300 х 55 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20502) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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