Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 648863
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Загружаем...
980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х1х0.12
Вес, кг.
1.65
Описание товара Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta
F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежности фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежности фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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