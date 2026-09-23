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Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 648862
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Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние, 648862

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Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние - фото 1
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Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние - фото 2
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Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Причина уценки
неполный комплект, нет 1 шт; Спецификация: Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912 Комплектность: упаковка, насадка
  • Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние - фото 1
  • Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние - фото 2
  • Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
50 руб.  114 руб. 
Начислим 1 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние
50 руб. -56%
114 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка для ирригатора
Причина уценки
неполный комплект, нет 1 шт; Спецификация: Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912 Комплектность: упаковка, насадка
Типы насадок
стандартная насадка
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние

Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете)
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: неполный комплект, нет 1 шт;
Спецификация:

  • Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912
Комплектность: упаковка, насадка

Отзывы о товаре Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка для ирригатора
Причина уценки
неполный комплект, нет 1 шт; Спецификация: Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912 Комплектность: упаковка, насадка
Типы насадок
стандартная насадка
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете)
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: неполный комплект, нет 1 шт;
Спецификация:
  • Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912
Комплектность: упаковка, насадка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние – стоимость товара 50 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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