Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние, 648862
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Причина уценки
неполный комплект, нет 1 шт; Спецификация: Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912 Комплектность: упаковка, насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%50 руб. 114 руб.
В наличии
Код товара: 648862
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
50 руб. -56%
114 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка для ирригатора
Причина уценки
неполный комплект, нет 1 шт; Спецификация: Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912 Комплектность: упаковка, насадка
Типы насадок
стандартная насадка
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
20
Описание товара Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: неполный комплект, нет 1 шт;
Спецификация:
- Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка для ирригатора
Причина уценки
неполный комплект, нет 1 шт; Спецификация: Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912 Комплектность: упаковка, насадка
Типы насадок
стандартная насадка
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: неполный комплект, нет 1 шт;
Спецификация:
- Предназначены для моделей ирригаторов B.Well WI-911 и WI-912
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние – стоимость товара 50 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Стандартная насадка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) хорошее состояние