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KVM-переключатель D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) купить с доставкой в Москве
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KVM-переключатель D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A)

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Коммутатор D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) - фото 1
Коммутатор D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) - фото 2
Коммутатор D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) - фото 3
Коммутатор D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) - фото 2
  • Коммутатор D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) - фото 3
  • Коммутатор D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648643
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х9
Вес, г.
500

Описание товара KVM-переключатель D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A)

4-портовый kvm-переключатель d-link с портами vga и ps/2 DKVM-4K/B3A позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до четырех с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. Не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. Позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок на верхней панели устройства или «горячих клавиш». Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении интервала сканирования.

Отзывы о товаре KVM-переключатель D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
4-портовый kvm-переключатель d-link с портами vga и ps/2 DKVM-4K/B3A позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до четырех с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. Не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. Позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок на верхней панели устройства или «горячих клавиш». Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении интервала сканирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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