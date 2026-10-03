KVM-переключатель D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара KVM-переключатель D-Link DKVM-4K (DKVM-4K/B3A)
4-портовый kvm-переключатель d-link с портами vga и ps/2 DKVM-4K/B3A позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до четырех с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. Не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. Позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок на верхней панели устройства или «горячих клавиш». Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении интервала сканирования.
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